Белгородский фонд ОМС возглавил бывший глава воронежской налоговой

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:25:22+03:00

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Бывший глава управления ФНС по Воронежской области Игорь Понкратов назначен на пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области, сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области. Ранее Игорь Понкратов занимал должность главы управления ФНС по Воронежской области. К своим обязанностям он приступил с 23 января 2020 года. Напомним, что он сменил на посту предыдущего главу Белгородского терфонда ОМС Николая Калашникова, который работал в этой должности более 10 лет.

С поста главного налоговика Воронежской области Игорь Понкратов ушел еще 2 сентября 2019 года, проработав 2 года. Компетентные источники сообщают, что за время работы Игоря Понкратова в Воронеже полиция активно привлекалась к налоговым проверкам для увеличения сборов. В начале 2019 года На заседании общественного совета при УФНС, которое проходило в начале 2019 года, Игорь Понкратов сообщил, что такие меры позволили вдвое повысить эффективность ревизии местного бизнеса. В результате за 2018 год удалось собрать более 750 миллионов налогов дополнительно.

Известно также, что большую часть своей карьеры Игорь Понкратов работал по финансовой части в белгородских налоговых органах. Был у него и боевой опыт – он год пробыв в Афганистане сразу после окончания учебы в Московском институте народного хозяйства имени Плеханова.

ИСТОЧНИК KP.RU