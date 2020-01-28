Белгородке помогли получить задолженность при расчете с работы

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:25:17+03:00

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В результате применения мер принудительного исполнения взыскана задолженность по заработной плате в пользу бывшей работницы пекарни. Работая без трудового договора, женщина столкнулась с тем, что при увольнении с ней не был произведен расчет. Она обратилась с иском в суд об установлении фактических трудовых отношений, внесении соответствующих записей в трудовую книжку и взыскании задолженности по зарплате. Суд ее требования удовлетворил и обязал индивидуального предпринимателя — владелицу пекарни выплатить 67 тысяч рублей задолженности по заработной плате и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Исполнительный документ поступил на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области. Судебный пристав обратил взыскание на расчетные счета, а в обеспечительных целях, вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля «Hyundai Getz» хозяйки пекарни.

Задолженность по исполнительному производству списана с банковского счета, денежные средства в размере 72 тысяч рублей перечислены взыскательнице.

ИСТОЧНИК KP.RU