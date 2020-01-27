2020-01-27T17:38:23+03:00
Экономика

Молодые клиенты ВТБ предпочитают Android

В 2019 году три из четырех пользователей в возрасте от 18 до 25 лет регулярно совершали свои операции онлайн
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По результатам исследования, проведенного ко Дню студента, в прошлом году доля активных пользователей мобильного приложения ВТБ-Онлайн составила 11%. Ежемесячное количество операций, совершенных ими, увеличивалось в среднем на 7%. За год же молодые клиенты ВТБ увеличили частоту использования онлайн-каналов банка в 1,5 раза. Всего по результатам 2019 года они заходили в мобильное приложение 90 миллионов раз, в то время как интернет-версией воспользовались лишь 1,6 миллиона раз.

Большинство молодых пользователей мобильного банка используют платформу Android – это уже 57%. Доля IOS, наоборот, снизилась до 43%. Самыми популярными услугами стали оплата сотовой связи (34% от общего объема операций), переводы с карты на карту (31%) и переводы физическим лицам (25%).

- Мы видим положительную динамику объема транзакций у молодых клиентов. Нам интересна эта аудитория, поскольку в будущем им предстоят крупные события: покупка первого автомобиля, квартиры, ремонт, получение дополнительного образования и прочее. В 2020 году мы намерены значительно расширить число цифровых продуктов в ВТБ-Онлайн, чтобы пользоваться им было максимально удобно всем категориям клиентов, - подчеркнул Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО).

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