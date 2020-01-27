2020-01-27T16:41:37+03:00
Происшествия

В Белгороде таксист напал с ножом на пассажира

У клиента не хватило наличных, чтобы оплатить услугу
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде таксист ранил ножом пассажира. Инцидент произошел в ночь с 25 на 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Так, 40-летний мужчина возвращался вместе со своей дочерью домой на такси. Неожиданно он обнаружил, что у него не хватает наличных для того, чтобы оплатить поездку. Найти компромисс белгородцы не смогли. 27-летний таксист в грубой форме начал требовать деньги за услугу, а затем напал на клиента с ножом. После этого таксист скрылся.

Скорую помощь вызвала супруга пострадавшего. Согласно заключению медиков, здоровью горожанина причинен легкий вред здоровью. Он получил ранения в область поясницы.

Подозреваемого задержали правоохранители. В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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