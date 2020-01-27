Белгородцы настоящего снега так и не увидят

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:24:45+03:00

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В Гидрометцентре России объяснили тепловую аномалию этой зимы, подчеркивая, что период экстремального тепла зимой 2019-2020 годов стал рекордным. Так, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил: «Нынешний период экстремально теплый по продолжительности. До сих пор наиболее теплый период приходился не на эту зиму, а на зиму 2006—2007 года, когда и декабрь, и первая половина января были очень теплыми, теплее, чем сейчас». В Белгороде и в феврале, говорят синоптики, будет относительно тепло, снег ожидается с 3 февраля при дневной температуре +6 градусов. Вплоть до 21 февраля в областном центре дневная температура будет колебаться в пределах 1-3 градусов мороза. С 22 февраля днем похолодает до -8 градусов, ночью столбик термометра покажет -13. По-зимнему холодный день ожидают и 27 февраля: днем -16, ночью -14 градусов.

Говоря о долгосрочных прогнозах, весну россиянам также обещают аномально теплую — в среднем температура будет на несколько градусов превышать нормальные показатели для этого сезона. Кроме того, в центре погоды «Фобос» заявляют, что «настоящей» зимы в этом году ждать уже не стоит.

В ближайшие дни в Белгороде ожидается температура в пределах 2 градусов тепла днем и 0 градусов ночью В среду, 29 января, синоптики прогнозируют небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU