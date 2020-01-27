«Детский сад» для бабушек работает в Ракитянском районе Белгородчины

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:06:17+03:00

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Участников группы «Детского сада» для пожилых Ракитянского района всегда ожидает интересная познавательная программа. На днях они совершили прогулку по Скверу Воинской Славы поселка Ракитное и посетили главную достопримечательность района - культурно-исторический центр имени князей Юсуповых.

Экскурсию провела директор Ракитянского краеведческого музея с использованием сенсорных информационных столов, расположенных в пяти залах первого этажа. В течение нескольких часов туристы путешествовали по дворцу, ознакомились с историей знаменитого рода Юсуповых с 1729 года и до наших времен.

Экскурсанты получили массу ярких впечатлений от посещения дворца Юсуповых. В дальнейшем для участников группы «Детский сад» для пожилых также планируются поездки по культурно-историческим местам Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU