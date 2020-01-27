Молодежь Нового Оскола Белгородчины не дружит с темнотой

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:56:55+03:00

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Сотрудники ГИБДД напомнили школьникам Нового Оскола о правилах поведения на дороге. Это тот случай, когда темнота не является другом молодежи. Несмотря на то, что Правила дорожного движения обязывают пешеходов использовать световозвращающие элементы, до сих пор немногие знают о принципе их действия и ответственности за несоблюдение действующего законодательства.

Что нужно знать? Световозвращатели — это специальные элементы, которые возвращают луч света обратно к источнику. Они выпускаются в виде полосок, брелоков и кулонов, термостикеров или стикеров на липкой основе, значков.

Световозвращающие элементы для пешеходов могут иметь: лимонный; салатовый; белый и светло-серый цвет. Также практикуется изготовление световозвращающих элементов красного и оранжевого оттенков.

При использовании водителем дальнего света, перемещающегося в обычной одежде пешехода можно различить за 100 метров, в то время, как использование световозвращающих элементов увеличивает эту дистанцию в 3,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU