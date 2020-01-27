2020-01-27T17:11:07+03:00
Общество

Шарикам и Мухтарам поселка Борисовка Белгородчины объявили войну

А их недобросовестным хозяевам напомнили об ответственности
Ирина ТАРАСОВА
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Шарикам и Мухтарам поселка Борисовка Белгородчины объявили войну. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаШарикам и Мухтарам поселка Борисовка Белгородчины объявили войну. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Представитель местной власти напомнил всем владельцам собак, что есть нормативная документация, которая оговаривает админответственность за содержание животных. Существует и уголовная ответственность, но это в особых случаях, связанных с нападением на человека. К счастью, пока таких случаев в поселке Борисовка Белгородской области не зарегистрировано. Тем не менее бродячих животных ожидают строгие меры, напоминающие войну.

Владельцам собак нужно помнить простые правила. Выгул животного запрещен без хозяина, четвероногое должно быть на поводке и в наморднике. И во дворах собаки должны находиться или на привязи, или в вольере. Правила касаются и руководителей предприятий. Нередко их работники прикармливают бродячих животных, а это неправильно. Территория предприятия должна охраняться служебными собаками, которые регистрируются как сторожевые и имеют соответствующие ветеринарные документы.

Сейчас в поселке рабочая группа изучает обстановку. К выявленным безответственным хозяевам начнут принимать строгие меры. Что касается бродячих животных, то их отловит специализированная организация с последующей отправкой в приют, где проводится вакцинация, стерилизация и идентификация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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