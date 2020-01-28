Как получить налоговый вычет на покупку лекарств в Белгородской области

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:26:57+03:00

Как получить налоговый вычет за покупку лекарств в Белгородской области. Фото пресс-службы администрации Губкинского городского округа

С 2020 года можно вернуть средства за любое лекарство

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С 2020 года изменился порядок получения налогового вычета на покупку лекарств.

Если раньше для получения вычета лекарство должно было входить в перечень, утвержденный постановлением Правительства РФ,то теперь вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц можно при покупке любого лекарства, выписанного врачом.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 17.06.2019г. №147-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и применяются в отношении доходов физических лиц с налогового периода 2019 года.

Получить такой вычет можно одним из двух способов: либо по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами, либо в течение года у своего работодателя.

В последнем случае нужно получить в налоговом органе уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и представить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала налог на доходы физических лиц из заработной платы работника до тех пор, пока он не получит весь вычет.

К подтверждающим документам относятся рецептурный бланк и платежные документы (кассовые чеки, приходно-кассовые ордера, платежные поручения и т. п.).

Размер социального налогового вычета остался прежним - 120 000 рублей. В эту сумму также входят расходы на обучение, повышение квалификации, медицинские услуги и др.

ИСТОЧНИК KP.RU