В Белгороде идет прием заявок на соискание премии «Прохоровское поле»

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:28:14+03:00

III конкурс в области музыкального искусства пройдет в 2020 году

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В Белгородской области идет прием заявок на участие в III конкурсе композиторов и исполнителей на соискание премии «Прохоровское поле». Конкурс в области музыкального искусства будет проходить в 2020 году.

На конкурс композиторов принимаются произведения для симфонического оркестра, оркестра русских народных инструментов или духового оркестра; светские и духовные сочинения для академического или камерного хора; вокальные сочинения патриотической направленности. Представляемые произведения должны быть созданы в течение двух последних лет. Композиторы должны предоставить партитуры и аудио или видео – запись исполнения произведений.

На конкурс исполнителей принимаются заявки в таких номинациях: инструментальное исполнительство (солисты);вокальное исполнительство (академическое, народное);вокальное исполнительство (эстрадное пение).

Подчеркнем, что инструменталистам необходимо прислать видеозапись исполнения двух разнохарактерных произведений отечественных композиторов, продолжительность звучания программы – не более 15 минут.

От вокалистов – видеозапись двух вокальных сочинений (одно произведение русского композитора ХIХ – ХХ веков или русскую народную песня, второе – современного отечественного композитора ХХI века). Одно из двух произведений должно быть патриотического содержания, продолжительность звучания программы – не более 12 минут.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 января 2020 года до 15 марта 2020 года по адресу: 308001, г. Белгород, ул. Белгородского полка, 56 а, ГБУК «Белгородская государственная филармония». Справки по телефонам: 8(4722)33-81-00; 33-51-35, 33-83-37 ; е-mail: belfilarm31@yandex.ru.

Подробнее об условиях участия в конкурсе здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU