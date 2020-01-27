2020-01-27T14:40:31+03:00
Общество

В Белгороде на торгах продадут дорогое авто должника

Начальная стоимость «БМВ» - чуть более миллиона рублей
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде на торгах продадут дорогое авто должника.В Белгороде на торгах продадут дорогое авто должника.Фото: "КП" Архив
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В Белгороде судебные приставы выставили на торги имущество должников. В том числе земельные участки и автомобили. Так, с аукциона, который пройдет 13 февраля, будет реализовано 12 лотов на общую сумму более 8 миллионов рублей. При этом начальная стоимость «БВМ» одного из должников составляет всего 1 миллион 200 рублей.

Также с молотка уйдут: квартира (площадью 44 квадратных метров), которая расположена на улице Губкина в Белгороде, ее начальная стоимость 2 110 000 рублей; земельный участок (площадью 1 512 «квадратов») на улице Авдеевской в Белгороде по начальной стоимости 383 000 рублей; участок, принадлежащий одной из агрофирм, начальная стоимость 700 000 рублей. С аукциона уйдет трактор с бульдозерным оборудованием, стоимостью 1 миллион рублей.

С полным списком имущества можно ознакомиться на сайте Росимущества и сайте для размещения информации о проведении торгов. Торги пройдут по адресу: Белгород, улица Мокроусова, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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