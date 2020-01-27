2020-01-27T12:58:54+03:00
Общество

Образцовая безопасность

В Губкине подведены итоги смотра-конкурса на лучшее содержание защитных сооружений гражданской обороны
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Звания победителя конкурса удостоен Лебединский ГОК. Мероприятие проводится ежегодно, и всегда комбинат — в числе лидеров. И в этом году ряд убежищ (так в народе именуются защитные сооружения) подразделений комбината названы одними из лучших.

Конкурс проводится по трём позициям - в зависимости от вместительности помещений. Предприятие участвовало в двух номинациях, где оценивались помещения большой площади, и в обоих заняло первые места. Во второй группе третье место заняло защитное сооружение Управления железнодорожного транспорта, а лучшим названо защитное помещение энергоцентра. В третьей группе второе место у обогатительной фабрики, а высшая ступень пьедестала отдана сооружению рудоуправления.

- Победа - это результат повседневной, тщательной, внимательной и ответственной работы, постоянного систематического контроля. Укомплектованность, оснащение, техническое обслуживание, поддержка систем функционирования защитных сооружений - это наша ежедневная обязанность. Металлоинвест уделяет особое внимание охране труда и промышленной безопасности, ведь жизнь и здоровье сотрудников - главная ценность Компании, - подвёл итог начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарно-технического обеспечения аварийно-спасательных работ ОТиПБ Павел Скребцов

Наталья Севрюкова

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