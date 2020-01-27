В Белгородской области конфисковали сомнительное мясо

27 Янв. 2020 2020-01-27T12:10:42+03:00

Судебные приставы изъяли из магазина более 22 кг продукции без соответствующей маркировки

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Владелец лишился 4,7 кг куриных окорочков, 2,7 кг куриных ног, 8,9 кг котлет и 6 кг свиных субпродуктов. Они реализовывались без информации об изготовителе, о товаре, об основных потребительских свойствах, даты изготовления и сроков годности.

Накануне в отношении владельца торговой точки составлен административный протокол по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ. Суд принял решение о конфискации немаркированной продукции.

Исполнительный документ поступил в Корочанский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Судебные приставы незамедлительно выехали в магазин и вручили индивидуальному предпринимателю постановление о возбуждении исполнительного производства.

С участием понятых, судебные приставы изъяли мясные продукты и передали в МТУ Росимущества в Курской и Белгородской областях для уничтожения.

ИСТОЧНИК KP.RU