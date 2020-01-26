«Студенческий десант» в Алексеевке помогал полицейским поддерживать порядок
В профилактический рейд вместе с сотрудниками полиции в Алексеевском городском округе вышли и студенты. В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» молодые люди на практике ознакомились с особенностями службы полицейских.
Участники мероприятия вместе с экипажем патрульно-постовой службы проехали по городу, посетили места массового скопления населения, а также побеседовали с гражданами о правилах поведения в общественных местах.
Далее студенты отправилась в рейд с сотрудниками Подразделения по делам несовершеннолетних и участковым уполномоченным полиции. Они посетили семьи, в отношении которых организована и проводится индивидуальная профилактическая работа.
В завершение рейдов студенты поблагодарили сотрудников ОМВД за знакомство с профессией, выразив желание в дальнейшем оказывать правоохранителям помощь в охране общественного порядка.
ИСТОЧНИК KP.RU