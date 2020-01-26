2020-01-26T15:37:18+03:00
Общество

«Студенческий десант» в Алексеевке помогал полицейским поддерживать порядок

Молодые люди на практике ознакомились с особенностями службы полицейских
Ирина ТАРАСОВА
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«Студенческий десант» в Алексеевке помогал полицейским поддерживать порядок. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа«Студенческий десант» в Алексеевке помогал полицейским поддерживать порядок. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В профилактический рейд вместе с сотрудниками полиции в Алексеевском городском округе вышли и студенты. В рамках общероссийской акции «Студенческий десант» молодые люди на практике ознакомились с особенностями службы полицейских.

Участники мероприятия вместе с экипажем патрульно-постовой службы проехали по городу, посетили места массового скопления населения, а также побеседовали с гражданами о правилах поведения в общественных местах.

Далее студенты отправилась в рейд с сотрудниками Подразделения по делам несовершеннолетних и участковым уполномоченным полиции. Они посетили семьи, в отношении которых организована и проводится индивидуальная профилактическая работа.

В завершение рейдов студенты поблагодарили сотрудников ОМВД за знакомство с профессией, выразив желание в дальнейшем оказывать правоохранителям помощь в охране общественного порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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