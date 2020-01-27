2020-01-27T09:17:09+03:00
Общество

Гроза преступников - полицейские-девушки прошли практику в ОМВД России Белгородчины

Студентки В Ракитянском районе отрабатывали практику применения служебных собак
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы ОМВД России по Ракитянскому району.Фото пресс-службы ОМВД России по Ракитянскому району.
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На протяжении двух недель 2020 года студентки 4-го курса Анастасия Бутова и Карина Матурнюка правоохранительного колледжа имени героя России Бурцева проходили учебную практику в ОМВД России по Ракитянскому району. Среди прочего они отрабатывали навыки дрессировки и применения служебных собак.

Студенты на практике познакомились с работой сотрудников полиции, в том числе кинологического направления. В ежедневной работе Анастасия и Карина занимались дрессировкой служебных собак ОМВД, отрабатывали различные приемы и упражнения. Кроме того, в течение практики студентки выезжали на места происшествия, где изучали тактику и методику применения служебной собаки.

За добросовестное отношение к выполнению отдельных поручений в период прохождения практики, показанные при этом высокие знания и умения девушки поощрены благодарностями начальника ОМВД России по Ракитянскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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