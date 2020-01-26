26 Янв. 2020 2020-01-26T13:00:10+03:00

Где в Белгороде будет отключен свет. Фото: "КП" Архив

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Всю следующую неделю белгородцы будут ощущать неудобства в связи с отключением электроэнергии в их домах. Начнутся отключения с 27 января и продлятся до конца следующей недели, сообщили в электрических сетях Белгорода и подтвердили в администрации города.

Отключения связаны с плановым ремонтом оборудования подстанций. В мэрии областного центра подчеркнули, что отключать электроэнергию в домах будут только в дневное время.

Список, где будут проводиться работы и временно обесточены дома, размещен на официальном портале городской администрации. Также указаны дни и время плановых отключений на улицах Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU