Где в Белгороде будет отключен свет
Всю следующую неделю белгородцы будут ощущать неудобства в связи с отключением электроэнергии в их домах. Начнутся отключения с 27 января и продлятся до конца следующей недели, сообщили в электрических сетях Белгорода и подтвердили в администрации города.
Отключения связаны с плановым ремонтом оборудования подстанций. В мэрии областного центра подчеркнули, что отключать электроэнергию в домах будут только в дневное время.
Список, где будут проводиться работы и временно обесточены дома, размещен на официальном портале городской администрации. Также указаны дни и время плановых отключений на улицах Белгорода.
ИСТОЧНИК KP.RU