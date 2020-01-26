2020-01-26T13:00:10+03:00
Общество

Где в Белгороде будет отключен свет

Электроэнергию начнут отключать с 27 января
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Где в Белгороде будет отключен свет.Где в Белгороде будет отключен свет.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Всю следующую неделю белгородцы будут ощущать неудобства в связи с отключением электроэнергии в их домах. Начнутся отключения с 27 января и продлятся до конца следующей недели, сообщили в электрических сетях Белгорода и подтвердили в администрации города.

Отключения связаны с плановым ремонтом оборудования подстанций. В мэрии областного центра подчеркнули, что отключать электроэнергию в домах будут только в дневное время.

Список, где будут проводиться работы и временно обесточены дома, размещен на официальном портале городской администрации. Также указаны дни и время плановых отключений на улицах Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Где в Белгороде будет отключен свет
В белгородской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве на комбикормовом заводе
В Новом Осколе побывала родственница последнего русского императора
Немецкая овчарка-cпасатель по кличке «Герцог» подружилась с белгородскими детьми
Жители Борисовки Белгородской области очистили территорию вокруг озера Баланда
В Валуйском городском округе отремонтировали Симоновский мост
Новоселы Старого Оскола получили ключи от квартир
Белгородские ученые разработали новый препарат для лечения болезни Паркинсона
В Белгородском районе жителей старше 65 лет доставляют в медучреждения спецтранспортом
Tele2 стала генеральным партнером зимнего фестиваля Tinkoff Rosafest
В Старом Осколе лучшие социальные проекты получат по 300 тысяч на воплощение мечты
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» растет
Житель Белгородской области осужден за преступную связь с несовершеннолетней
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа
Tele2 и Huawei заключили договор о прямых поставках абонентского оборудования
В Белгороде горел мусор в подвальном помещении многоэтажного жилого дома
Пятеро белгородцев вышли в финал V конкурса молодежных проектов «Технократ»
В Белгородской области дикие животные могут подкрепиться в «лесных столовых»
Белгородский сварщик упал в шахту лифта, получив травму позвоночника