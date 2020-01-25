2020-01-25T19:28:32+03:00
Общество

В белгородской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве на комбикормовом заводе

У 33-летнего рабочего обгорело 95 % тела
Ирина ТАРАСОВА
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В белгородской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве на комбикормовом заводе. Фото регионального СК.В белгородской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве на комбикормовом заводе. Фото регионального СК.
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При взрыве, который произошел на Новоборисовском хлепроприемном предприятии в селе Беленькое, пострадал 33-летний рабочий. В результате хлопка пылевоздушной смеси 11 января в здании выбило стекла, и случился пожар. Мужчину доставили в больницу с 95% ожогами тела. К сожалению, пострадавший скончался в минувшую пятницу.

Всего во время выхлопа пылевоздушной смеси всего пострадало 5 человек. Один отказался от госпитализации, четверых перевезли в Белгородскую областную больницу, а позже двоих отправили на лечение в Москву для продолжения лечения в Институт хирургии имени Вишневского.

Региональный Следственный комитет в результате проверки не получил сведений о нарушении охраны труда и правил безопасности. Дальнейшую проверку проводит Управление МЧС России по Белгородской области и областная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В белгородской больнице умер мужчина, пострадавший при взрыве на комбикормовом заводе
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