В Новом Осколе побывала родственница последнего русского императора

25 Янв. 2020 2020-01-25T17:35:55+03:00

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Новый Оскол посетила Ольга Куликовская-Романова – председатель Благотворительного фонда имени Ея Императорского Высочества Великой Княгини Ольги Александровны, который действует уже на протяжении тридцати лет. Тихон Куликовский-Романов – сын Великой Княгини Ольги Александровны, родной племянник святого Царя-страстотерпца Николая II,основал в Канаде Благотворительный фонд «Программа помощи России» и стал его первым Почетным председателем. После смерти Тихона Николаевича фонд возглавила его вдова Ольга Куликовская. Гостья посетила учебные заведения города и его памятные места.

Ольга Николаевна в сопровождении настоятеля Смоленского собора города Белгорода отца Павла и заместителя председателя Общественной палаты Белгородской области Виктора Овчинникова побывала в городской школе № 1 с углубленным изучением отдельных предметов, которая носит имя Княжны Ольги Николаевны Романовой. Особое впечатление на гостью произвел школьный музей и хранящиеся в нем материалы и экспонаты, собранные педагогами и детьми об истории семьи Романовых. После небольшой экскурсии по школе и беседы с учащимися гости возложили цветы к памятнику княжне. Прощаясь с новооскольцами, Ольга Куликовская-Романова поблагодарила за теплый прием и бережное отношение к истории семьи Романовых.

ИСТОЧНИК KP.RU