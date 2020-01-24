В Белгородском районе жителей старше 65 лет доставляют в медучреждения спецтранспортом

24 Янв. 2020 2020-01-24T16:45:42+03:00

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Для граждан старше 65 лет Белгородского района работает междисциплинарная бригада, которая помогает добраться от населенного пункта до медицинской организации. В рамках реализации национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» организована доставка граждан этого возраста.

«Старшее поколение» — один из региональных проектов национального проекта «Демография» в Белгородской области, направленный на повышение качества жизни пожилых граждан, продление активного возраста, создание условий для долголетия жителей страны. Основная цель проекта — увеличить продолжительность здоровой жизни. Ежемесячно работники Белгородской центральной районной больницы формируют списки граждан старше 65 лет, в соответствии с которыми комплексный центр социального обслуживания населения обеспечивает доставку граждан до медицинских учреждений и обратно. Для местных жителей в поликлиниках и больницах проводятся профилактические осмотры и диспансеризация, а также дополнительные обследования для выявления отдельных неинфекционных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU