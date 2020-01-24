2020-01-24T18:31:54+03:00
Общество

Новоселы Старого Оскола получили ключи от квартир

46 детей-сирот начнут свою жизнь в собственном доме
Ирина ТАРАСОВА
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Новоселы Старого Оскола получили ключи от квартирНовоселы Старого Оскола получили ключи от квартир
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В большом зале администрации Старого Оскола в торжественной обстановке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир. В скором времени 46 человек смогут обустроиться в микрорайоне Заречье, ИЖС «Казацкий» и «Научный центр» (улицы Ливенская, Холанская, Знаменская и Донская).

Для молодых людей начинается новый этап в жизни. Когда есть собственный дом, можно начинать строить семью, рожать детей, строить дальнейшие планы на жизнь, сказала заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана Халеева, поздравляя новоселов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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