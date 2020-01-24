Новоселы Старого Оскола получили ключи от квартир

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:31:54+03:00

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В большом зале администрации Старого Оскола в торжественной обстановке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, вручили ключи от квартир. В скором времени 46 человек смогут обустроиться в микрорайоне Заречье, ИЖС «Казацкий» и «Научный центр» (улицы Ливенская, Холанская, Знаменская и Донская).

Для молодых людей начинается новый этап в жизни. Когда есть собственный дом, можно начинать строить семью, рожать детей, строить дальнейшие планы на жизнь, сказала заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию Светлана Халеева, поздравляя новоселов.

ИСТОЧНИК KP.RU