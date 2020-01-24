Житель Белгородской области осужден за преступную связь с несовершеннолетней

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:07:21+03:00

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В Белгородской области вынесен приговор 35-летнему жителю за интимную связь с несовершеннолетней. В правоохранительные органы, узнав о случившемся, обратился отец 14-летней девочки.

В ходе следствия собранные Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК по Белгородской области суд признал достаточными для вынесения приговора. Следствием и судом было установлено, что в конце августа 2019 года подсудимый проходил лечение в ЦРБ, где познакомился с 14-летней девочкой, которая навещала в больнице своего отца. Подсудимый стал общаться с нею и ее мамой и даже приходил в дом потерпевшей. 19 октября он пригласил девочку к себе домой, где вступил с нею с интимную связь. Узнав об этом, отец девочки написал заявление в правоохранительные органы.

Суд назначил мужчине назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU