2020-01-24T15:07:21+03:00
Происшествия

Житель Белгородской области осужден за преступную связь с несовершеннолетней

В правоохранительные органы обратился отец девочки
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Житель Белгородской области осужден за преступную связь с несовершеннолетней.Житель Белгородской области осужден за преступную связь с несовершеннолетней.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области вынесен приговор 35-летнему жителю за интимную связь с несовершеннолетней. В правоохранительные органы, узнав о случившемся, обратился отец 14-летней девочки.

В ходе следствия собранные Алексеевским межрайонным следственным отделом следственного управления СК по Белгородской области суд признал достаточными для вынесения приговора. Следствием и судом было установлено, что в конце августа 2019 года подсудимый проходил лечение в ЦРБ, где познакомился с 14-летней девочкой, которая навещала в больнице своего отца. Подсудимый стал общаться с нею и ее мамой и даже приходил в дом потерпевшей. 19 октября он пригласил девочку к себе домой, где вступил с нею с интимную связь. Узнав об этом, отец девочки написал заявление в правоохранительные органы.

Суд назначил мужчине назначено наказание в виде 480 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новоселы Старого Оскола получили ключи от квартир
Белгородские ученые разработали новый препарат для лечения болезни Паркинсона
В Белгородском районе жителей старше 65 лет доставляют в медучреждения спецтранспортом
Tele2 стала генеральным партнером зимнего фестиваля Tinkoff Rosafest
В Старом Осколе лучшие социальные проекты получат по 300 тысяч на воплощение мечты
Число пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» растет
Житель Белгородской области осужден за преступную связь с несовершеннолетней
Сбербанк выяснил, сколько семьи копят на образование детей
Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа
Tele2 и Huawei заключили договор о прямых поставках абонентского оборудования
В Белгороде горел мусор в подвальном помещении многоэтажного жилого дома
Пятеро белгородцев вышли в финал V конкурса молодежных проектов «Технократ»
В Белгородской области дикие животные могут подкрепиться в «лесных столовых»
Белгородский сварщик упал в шахту лифта, получив травму позвоночника