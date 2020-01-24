Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:59:13+03:00

Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир с признаками насильственной смерти

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Следственный отдел Старого Оскола следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении метной жительницы. Тело ее супруга было найдено в одной из квартир с признаками насильственной смерти.

Как было установлено в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вечером 20 января 2020 года между супругами произошел конфликт. Супруга упрекала мужа за злоупотреблением спиртным и отсутствие детей. Когда же супруг ушел в спальню, подозреваемая взяла нож и нанесла ему несколько ударов а. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.

40-летней женщине предъявлено обвинение в совершении убийства по ч.1 ст.105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU