2020-01-24T13:59:13+03:00
Происшествия

Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа

Тело мужчины было обнаружено в одной из квартир с признаками насильственной смерти
Ирина ТАРАСОВА
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Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа.Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа.Фото: "КП" Архив
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Следственный отдел Старого Оскола следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении метной жительницы. Тело ее супруга было найдено в одной из квартир с признаками насильственной смерти.

Как было установлено в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вечером 20 января 2020 года между супругами произошел конфликт. Супруга упрекала мужа за злоупотреблением спиртным и отсутствие детей. Когда же супруг ушел в спальню, подозреваемая взяла нож и нанесла ему несколько ударов а. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.

40-летней женщине предъявлено обвинение в совершении убийства по ч.1 ст.105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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