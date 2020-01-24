Жительницу Старого Оскола обвиняют в убийстве мужа
Следственный отдел Старого Оскола следственного управления СК Российской Федерации по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении метной жительницы. Тело ее супруга было найдено в одной из квартир с признаками насильственной смерти.
Как было установлено в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вечером 20 января 2020 года между супругами произошел конфликт. Супруга упрекала мужа за злоупотреблением спиртным и отсутствие детей. Когда же супруг ушел в спальню, подозреваемая взяла нож и нанесла ему несколько ударов а. От полученных травм 39-летний потерпевший скончался на месте.
40-летней женщине предъявлено обвинение в совершении убийства по ч.1 ст.105 УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU