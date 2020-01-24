2020-01-24T10:35:00+03:00
Общество

В Белгородской области дикие животные могут подкрепиться в «лесных столовых»

Кормушки установлены в местах, где обитает много лесного зверья
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:пресс-служба экологического и охотничьего надзора региона.Фото:пресс-служба экологического и охотничьего надзора региона.
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В Белгородской области лесное зверье может подкрепиться в своеобразной «лесной столовой». Они будут действовать до наступления тепла, сообщает пресс-служба экологического и охотничьего надзора региона. В ведомстве подчеркивают, что необходимость в подкормке диких животных есть, несмотря на теплую зиму и отсутствие снега. Специальные кормушки установлены в тех местах, где обитают дикие животные, в частности косули, олени, зайцы, пернатая дичь.

Животным подвозят пшеницу, ячмень, кукурузу, силос, сахарную и кормовую свеклу, а также сено, вяжут веники из крапивы. Дают и соль, которая обеспечит организм зверюшек минеральными веществами.

Начальник отдела учета, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания управления экоохотнадзора Алексей Масяев объяснил, что «подкормка остается одним из основных методов сохранения популяции. Подобные мероприятия проводятся на территории всей области и позволяют предотвратить кормовую миграцию. К тому же в местах концентрации животных лучше охранять от браконьеров».

ИСТОЧНИК KP.RU

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