В Белгородской области дикие животные могут подкрепиться в «лесных столовых»

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:35:00+03:00

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В Белгородской области лесное зверье может подкрепиться в своеобразной «лесной столовой». Они будут действовать до наступления тепла, сообщает пресс-служба экологического и охотничьего надзора региона. В ведомстве подчеркивают, что необходимость в подкормке диких животных есть, несмотря на теплую зиму и отсутствие снега. Специальные кормушки установлены в тех местах, где обитают дикие животные, в частности косули, олени, зайцы, пернатая дичь.

Животным подвозят пшеницу, ячмень, кукурузу, силос, сахарную и кормовую свеклу, а также сено, вяжут веники из крапивы. Дают и соль, которая обеспечит организм зверюшек минеральными веществами.

Начальник отдела учета, анализа и надзора за объектами животного мира и средой их обитания управления экоохотнадзора Алексей Масяев объяснил, что «подкормка остается одним из основных методов сохранения популяции. Подобные мероприятия проводятся на территории всей области и позволяют предотвратить кормовую миграцию. К тому же в местах концентрации животных лучше охранять от браконьеров».

ИСТОЧНИК KP.RU