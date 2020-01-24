Белгородский сварщик упал в шахту лифта, получив травму позвоночника

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:54:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственным отделом по Белгородскому району следственного управления СК РФ по Белгородской области ведется проверка по публикации в сети Интернет. В пресс-службе СК сообщают, что в сети Интернет была опубликована информация о том, что в селе Разумное-54 сварщик упал в шахту лифта строящегося дома с высоты 3-го этажа. Пострадавший получил травму позвоночника.

Комплекс проверочных мероприятий направлен на установление всех обстоятельств случившегося. В том числе изучается документация по соблюдению техники безопасности и охране труда, будет определена степень причиненного вреда здоровью пострадавшего. Процессуальное решение будет принято после окончания следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU