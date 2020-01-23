В Белгородской области устанавливают светильники с индивидуальным управлением

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:09:48+03:00

В прошлом году в регионе появилось 787 новых светоточки, оснащенных специальными блоками индивидуального управления с возможностью диммирования светового потока

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«Россети Центр Белгородэнерго» приступил к применению автоматизированной системы наружного освещения с возможностью индивидуального управления светильниками. В основе системы лежит принцип адресного контроля над работой светильников. На каждой отдельно взятой светоточке устанавливается контроллер, регулирующий световой поток, определяющий исправность светильника и исходные данные для расчета потребленной электроэнергии.

310 современных светодиодных светильников с индивидуальным блоком управления филиал установил в Борисовке вместо устаревших светильников ЖКУ в рамках проекта «Цифровой РЭС». Участок сети с интеллектуальным освещением охватил центральную часть поселка: улицы Первомайская, Советская, Борисовская, площадь Ушакова, а также часть дворовых территорий многоквартирных домов районного центра.

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