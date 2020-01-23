В Старом Осколе удалось раскрыть серию угонов и краж из автомобилей

23 Янв. 2020 2020-01-23T14:59:22+03:00

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С заявлениями в полицию Старого Оскола по поводу угонов отечественных машин «Волга», «Ока» и «ВАЗ-2107» их владельцы обратились в декабре 2019 года. Машины нашлись, но выйти на след похитителей удалось не сразу.

В УМВД региона сообщили, что еще четверо старооскольцев сообщили о том, что из их автомобилей были украдены аудиколонки, магнитолы, сабвуферы. Когда удалось установить, что все кражи связаны между собой, были задержаны два неработающие жители Губкина.

Было установлено, что 19 и 21-летние злоумышленники в Старый Оскол наведывались именно с целью совершения преступлений. Там они похищали отечественные автомобили. Сначала просто катались, бросая авто, а затем, покидая автомобиль, стали прихватывать имеющееся там имущество. В результате их действий общий ущерб составил около 100 тысяч рублей.

С подозреваемых в преступлении взята подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU