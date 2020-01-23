2020-01-23T13:24:10+03:00
Общество

Белгородские спасатели пришли на помощь животным, попавшим в беду

Кота пришлось снимать с высокого дерева, а собаку вытащили из глубокого колодца
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Белгородцы, которые звонили в Центр обработки вызовов Системы-112, просили помочь животным. Женщина с улицы Попова просила снять с высокого дерева кота, истошно призывавшего на помощь. Жительница Бессоновки не смогла сама достать из глубокого колодца упавшую собаку.

Кота, взобравшегося на высокое дерево на улице Попова, заметила проходившая мимо женщина. Пришлось снимать его одному из спасателей, который для этого сам влез на дерево и взяв в руки перепуганное животное, спустил его на землю. Собаку также вызволяли профессиональные спасатели, так как в пустой 3-метровый колодец никто бы не смог спуститься без специального приспособления.

Отметим, что подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС, но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, они откликнулись на просьбу о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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