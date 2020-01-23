Белгородские спасатели пришли на помощь животным, попавшим в беду

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:24:10+03:00

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Белгородцы, которые звонили в Центр обработки вызовов Системы-112, просили помочь животным. Женщина с улицы Попова просила снять с высокого дерева кота, истошно призывавшего на помощь. Жительница Бессоновки не смогла сама достать из глубокого колодца упавшую собаку.

Кота, взобравшегося на высокое дерево на улице Попова, заметила проходившая мимо женщина. Пришлось снимать его одному из спасателей, который для этого сам влез на дерево и взяв в руки перепуганное животное, спустил его на землю. Собаку также вызволяли профессиональные спасатели, так как в пустой 3-метровый колодец никто бы не смог спуститься без специального приспособления.

Отметим, что подобные случаи не входят в компетенцию сотрудников МЧС, но учитывая, что в этот момент помощь людям не требовалась, они откликнулись на просьбу о помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU