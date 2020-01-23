23-летний белгородец совратил 14-летнюю девочку

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:23:08+03:00

Мужчина вступил с ней в связь, достоверно зная о возрасте девочки

Изменить размер текста: A A

В Новом Осколе межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). В связь с 14-летней девочкой мужчина вступил, достоверно зная о ее возрасте.

По версии следствия, происшествие произошло в ноябре 2019 года на территории заброшенной животноводческой фермы. 23-летний житель области вступил в половую связь с несовершеннолетней. А затем явился к представителям закона с явкой с повинной.

В пресс-службе регионального СК рассказали, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые помогут оперативному расследованию. Далее дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU