2020-01-23T12:23:08+03:00
Происшествия

23-летний белгородец совратил 14-летнюю девочку

Мужчина вступил с ней в связь, достоверно зная о возрасте девочки
Ирина ТАРАСОВА
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23-летний белгородец будет отвечать за совращение несовершеннолетней.23-летний белгородец будет отвечать за совращение несовершеннолетней.Фото: "КП" Архив
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В Новом Осколе межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Он подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим 18-летнего возраста). В связь с 14-летней девочкой мужчина вступил, достоверно зная о ее возрасте.

По версии следствия, происшествие произошло в ноябре 2019 года на территории заброшенной животноводческой фермы. 23-летний житель области вступил в половую связь с несовершеннолетней. А затем явился к представителям закона с явкой с повинной.

В пресс-службе регионального СК рассказали, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий и судебных экспертиз, которые помогут оперативному расследованию. Далее дело будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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