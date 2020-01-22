Ревнивца из Валуек ждет два года лишения свободы

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:18:04+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Валуйскому городскому округу обратился 55-летний водитель такси. Он сообщил, что незнакомец угрожал ему физической расправой. При проведении проверки участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель одного из сел. В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Валуйскому городскому округу в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации (Угроза убийством). Санкции статьи предусматривают до двух лет лишения свободы. По предварительным данным, такси вызвала жена злоумышленника. Когда водитель прибыл на вызов, из дома вышла пассажирка, а вслед за нею – ее муж с поленом в руках.

Как позже выяснилось, подозреваемый, находясь под воздействием спиртного, приревновал супругу к таксисту. Сначала злоумышленник бросил в автомобиль полено, а затем схватил топор и нанес им несколько ударов по машине, угрожая при этом водителю расправой. Потерпевшему и его пассажирке удалось уехать с места происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU