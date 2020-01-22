В Белгородской области на воинском мемориале в городе Строитель загорелись венки

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:23:47+03:00

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В Белгородском регионе совершен вопиющий акт вандализма: у мемориала «Братская могила советским воинам» учащийся одной из школ города Строитель поджог венки.

Сообщение о возгорании венков поступило 20 января в 13 часов 15 минут в дежурную часть ОМВД России по Яковлевскому городскому округу. В ходе осмотра места происшествия было установлено, что причиной произошедшего стал поджог. По данному факту отделом дознания ОМВД было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.214 Уголовного кодекса Российской Федерации (Вандализм). Однако в ходе проверки установили, что к совершению поджога причастен несовершеннолетний. В связи с тем, что он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, уголовное дело было прекращено.

Инспекторы ПДН провели профилактическую беседу с подростком и его матерью. В отношении женщины также составлен административный материал по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию). В настоящее время решается вопрос о постановке подростка на учет.

Кроме того, инспекторами ПДН запланировано поведение профилактических бесед с учащимися школ года Строитель и их родителями в целях недопущения совершения несовершеннолетними противоправных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU