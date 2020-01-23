2020-01-23T11:23:06+03:00
Общество

Жители Шебекино Белгородской области пекутся об экологии

Шебекинцы раздельно сдают в пункт приема вторсырья макулатуру, полимеры, алюминий
Ирина ТАРАСОВА
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Жители Шебекино Белгородской области пекутся об экологии. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округаЖители Шебекино Белгородской области пекутся об экологии. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа
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На территории Шебекино работает пункт приема вторсырья. За полгода работы пункта можно сделать вывод, что жителям города и района не безразлична дальнейшая судьба «мусора». Шебекинцы заботятся об экологии. Ежедневно пункт приема посещает до 50 человек, 20 из которых приносят для сдачи вторсырье. Шебекинцы сдают сюда макулатуру (картон, бумагу, газеты, архив, книги, каталоги, тетради, плакаты), полимеры (ПЭТ-бутылки, крышки, полиэтиленовую пленку высокого давления), алюминиевые банки, тару из-под бытовой химии и канистры с маркировкой PEHD 02, тем самым дают отходам вторую жизнь.

Сегодня вторичная переработка мусора является ключевым направлением в утилизации отходов. Сортировать отходы нужно дома. Для начала хватит разделения на основные фракции: макулатуру, стекло, металл, пластик, пищевые отходы. Вторсырье сдается чистым, отсортированным по видам, компактно упакованным.

В пункт вторсырья не принимается: ламинированная бумага, кассовые чеки, старые обои, сигаретные пачки, салфетки, лотки от яиц, подставки под стаканы, загрязненная, горелая и влажная бумага. В емкостях не допускается содержание химикатов, остатков масел, жиров, лакокрасочных и омывательных жидкостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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