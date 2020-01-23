Школа в микрорайоне Степной Старого Оскола строится строго по графику

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:31:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Строители готовы приступить к черновой внутренней отделке будущей школы на 1100 мест в микрорайоне Степной города Старый Оскол. Здание возводится строго по графику. Сегодня специалисты воронежской компании «СК 36-Групп» завершают устройство конструктива: колонн, перекрытий, ригелей и прочего. Начали остекление и монтаж инженерных сетей. Все работы будут окончены к августу текущего года. Сегодня на объекте задействовано порядка ста человек. С февраля их будет уже около двухсот. Как только позволит погода, в марте-апреле начнется благоустройство территории и подведение наружных коммуникаций.

Строители разделили объект на два больших блока. В первый из них входят спортзал площадью почти 600 кв. м, актовый зал, столовая. В блоке Б расположатся почти все учебные классы. Конструктив блока А должны завершить к 25 января. Блок Б уже сегодня почти готов. Начинается строительство лестниц входов в школу. На следующей неделе приступят к монтажу больших балок перекрытий в спортзале. Кроме этого, в подвале делают системы отопления и вентиляции. Здесь же будет обустроен тир для школьников.

Общий объем финансирования составляет 631 млн. рублей из областного и федерального бюджетов. Заказчиком выступило управление капстроительства Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU