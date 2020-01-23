2020-01-23T09:31:19+03:00
Общество

Школа в микрорайоне Степной Старого Оскола строится строго по графику

На объекте задействовано порядка ста человек
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Школа в микрорайоне Степной Старого Оскола строится строго по графику. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округаШкола в микрорайоне Степной Старого Оскола строится строго по графику. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа
Изменить размер текста:

Строители готовы приступить к черновой внутренней отделке будущей школы на 1100 мест в микрорайоне Степной города Старый Оскол. Здание возводится строго по графику. Сегодня специалисты воронежской компании «СК 36-Групп» завершают устройство конструктива: колонн, перекрытий, ригелей и прочего. Начали остекление и монтаж инженерных сетей. Все работы будут окончены к августу текущего года. Сегодня на объекте задействовано порядка ста человек. С февраля их будет уже около двухсот. Как только позволит погода, в марте-апреле начнется благоустройство территории и подведение наружных коммуникаций.

Строители разделили объект на два больших блока. В первый из них входят спортзал площадью почти 600 кв. м, актовый зал, столовая. В блоке Б расположатся почти все учебные классы. Конструктив блока А должны завершить к 25 января. Блок Б уже сегодня почти готов. Начинается строительство лестниц входов в школу. На следующей неделе приступят к монтажу больших балок перекрытий в спортзале. Кроме этого, в подвале делают системы отопления и вентиляции. Здесь же будет обустроен тир для школьников.

Общий объем финансирования составляет 631 млн. рублей из областного и федерального бюджетов. Заказчиком выступило управление капстроительства Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокатиться по льду в Белгородской области в запрещенном месте стоит от 500 до 1000 рублей
Школа в микрорайоне Степной Старого Оскола строится строго по графику
Ревнивца из Валуек ждет два года лишения свободы
Белгородские автоинспекторы помогли доставить ребенка в больницу
В Белгородской области на воинском мемориале в городе Строитель загорелись венки
На предприятиях Металлоинвеста проходят Дни информирования
Белгородцам разрешили паковать машины под запрещающим знаком
В новогодние праздники белгородские абоненты Tele2 посетили более 90 стран
В Белгороде объявили о старте продаж авиабилетов в Крым и Сочи
Детская школа искусств Чернянского района Белгородской области отчиталась на гала-концерте
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Сразу три долгожителя отметили 90-летие в Краснояружском районе Белгородской области