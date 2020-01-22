В Белгороде объявили о старте продаж авиабилетов в Крым и Сочи

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:27:34+03:00

В Белгороде объявили о старте продаж билетов в Крым и Сочи. Фото: "КП" Архив

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В Белгороде объявил о старте продаж авиабилетов в Симферополь и Сочи. Теперь улететь на отдых белгородцы смогут прямо из своего аэропорта, минуя неудобные пересадки.

В пресс-службе аэропорта сообщают, что выполнять рейсы в Симферополь будет сразу две компании. Стоимость билета в одну сторону стартует от 5350 рублей. Летать самолеты начнут со 2 июня по вторникам, четвергам и воскресеньям (авиакомпания «Pegas Fly»,модель воздушного судна — Embraer-190). А с 7 июня – по воскресеньям (авиакомпания «Нордавиа», модель самолета — Boeing-737-700).

Также авиаперевозчик «Нордавиа» с 7 июня будет выполнять рейсы из Белгорода в Сочи. Стоимость билета в одну сторону стартует от 4750 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU