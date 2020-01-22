У белгородского предприятия арестовали 18 единиц транспорта, вынудив заплатить крупный долг

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:32:43+03:00

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В результате применения мер принудительного исполнения, в том числе и ареста 18 единиц транспорта, в пользу белгородской организации, занимающейся строительством дорог, взыскан долг по договору возмездного оказания услуг по приему, хранению и отпуска дорожного битума.

Белгородским районным отделом судебных приставов УФССП России по Белгородской области было возбуждено исполнительное производство о взыскании с предприятия денежных средств в размере 461 тысячи рублей.

Должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства, однако требования исполнительного документа в добровольный срок не исполнил. Тогда пристав-исполнитель обратил взыскание на банковские счета и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении 18 единиц транспортных средств.

Задолженность по исполнительному производству, а также 91 тысяча рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа списаны со счета должника.

ИСТОЧНИК KP.RU