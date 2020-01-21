Транспортные полицейские Белгорода поздравили Афанасия Черкашина с 90-летием

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:45:53+03:00

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Руководство Белгородского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с членом Общественного совета, председателем совета ветеранов отдела Валентином Малышевым и председателем Совета ветеранов УМВД России по Белгородской области Владимиром Удотовым поздравили старшину милиции в отставке Афанасия Романовича Черкашина с 90-летним юбилеем.

Афанасий Романович с нетерпением ждал гостей. Ветераны вспомнили годы юности, службу в рядах органов внутренних дел, сослуживцев.Поздравляя ветерана, прослужившего в линейном отделе 30 лет, гости подчеркивали, что Афанасий Романович внес немалый вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне. А своим бесценным милицейским опытом он щедро делился с молодым поколением стражей порядка.

Вручив подарки, полицейские пожелали юбиляру крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. И пообещали, что обязательно встретят вместе с Афанасием Романовичем его сотый юбилей.

ИСТОЧНИК KP.RU