Детская школа искусств Чернянского района Белгородской области отчиталась на гала-концерте

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:24:58+03:00

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Творческие коллективы и солисты Чернянской районной детской школы искусств порадовали зрителей виртуозной игрой на музыкальных инструментах, вокальным и хореографическим мастерством на отчетном гала-концерте «Его величество Талант». Он был посвящен знаменательной дате – 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, так как 2020-й год официально объявлен в России Годом памяти и славы.

С первой до последней минуты действие, происходившее на сцене, не отпускало внимание зрителей. Каждый концертный номер пробуждал яркие эмоции, а песни и танцевальные композиции, посвященные Победе, завораживали и будто переносили гостей в то страшное и значимое для истории время.

За каждым выступлением детей стоит профессиональная творческая работа преподавателей, а высокие результаты в региональных, международных и всероссийских конкурсах – подтверждение одаренности детей, обучающихся в Чернянской районной детской школе искусств.

ИСТОЧНИК KP.RU