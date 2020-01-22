2020-01-22T09:35:32+03:00
Общество

В 2020 году изменился график работы МФЦ Белгорода и области

По вторникам и четвергам отделения в Белгороде и городских округах работают дольше всего
Ирина ТАРАСОВА
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В 2020 году изменился график работы МФЦ Белгорода и области. Фото пресс-службы администрации Ровеньского районаВ 2020 году изменился график работы МФЦ Белгорода и области. Фото пресс-службы администрации Ровеньского района
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С января 2020 года изменился график работы Государственного автономного учреждения Белгородской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". По 12 часов, с 8.00 до 20.00, работают отделения МФЦ в Белгороде и городских округах во вторник и четверг.

Теперь Отделения МФЦ №1 в Белгороде на проспекте Славы и по улице Есенина и отделение №3 в Старооскольском городском округе работают в понедельник, среду и пятницу с 8.00 до 19.00, а во вторник и четверг с 8.00 до 20.00. В субботу они работают с 9.00 до 14.00, в воскресенье выходной.

Остальные отделения МФЦ в Губкинском, Алексеевском, Шебекинском, Валуйском, Яковлевском, Новооскольском и Грайворонском городских округах работают в понедельник, среду и пятницу с 8.00 до 18.00, а во вторник и четверг с 8.00 до 20.00. В субботу они работают с 9.00 до 14.00, в воскресенье выходной.

И, наконец, отеделения МФЦ в сельских райцентрах работают с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, в субботу с 9.00 до 14.00, в воскресенье выходной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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