На Белгородчине ожидается мокрый снег

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:05:29+03:00

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Как сообщают белгородские синоптики, на территории региона завтра, 22 января, облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Днем – умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящего в снег. Ветер западный 8-13 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью и днем от 1º мороза до 4º тепла.

В Белгороде синоптики обещают ночью от 1º мороза до 1º тепла, днем 0 - 2º тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности: не перегружайте электрические сети, следите за исправностью электропроводки, не оставляйте горящие печи без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU