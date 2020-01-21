Бизнесмен из Белгорода выиграл более двух миллионов рублей
Бизнесмен из Белгорода Николай Смолин стал обладателем суперприза в размере 2 263 290 рублей. Ему повезло в 115 085-м тираже государственной лотереи. Как рассказал победитель, однажды утром в обычный день, он решил купить лотерейный билет. Для этого мужчина зашел в мобильное приложение «Столото» и выбрал комбинацию случайным образом.
О выигрыше белгородец узнал, когда проверил результаты тиража в личном кабинете. Он делится впечатлениями:
— Я рассчитывал выиграть 60 рублей. Но чтобы два миллиона – это шок! Несколько минут приходил в себя. Даже сложно описать, что я почувствовал, когда увидел сумму на экране телефона.
Николай имеет свой бизнес по продаже строительного материала. И выигранные миллионы он планирует вложить в расширение своего дела. А в свободное время новоиспеченный миллионер читает произведения русских классиков.
ИСТОЧНИК KP.RU