Бизнесмен из Белгорода выиграл более двух миллионов рублей

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:11:22+03:00

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Бизнесмен из Белгорода Николай Смолин стал обладателем суперприза в размере 2 263 290 рублей. Ему повезло в 115 085-м тираже государственной лотереи. Как рассказал победитель, однажды утром в обычный день, он решил купить лотерейный билет. Для этого мужчина зашел в мобильное приложение «Столото» и выбрал комбинацию случайным образом.

О выигрыше белгородец узнал, когда проверил результаты тиража в личном кабинете. Он делится впечатлениями:

— Я рассчитывал выиграть 60 рублей. Но чтобы два миллиона – это шок! Несколько минут приходил в себя. Даже сложно описать, что я почувствовал, когда увидел сумму на экране телефона.

Николай имеет свой бизнес по продаже строительного материала. И выигранные миллионы он планирует вложить в расширение своего дела. А в свободное время новоиспеченный миллионер читает произведения русских классиков.

ИСТОЧНИК KP.RU