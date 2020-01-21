2020-01-21T19:53:11+03:00
Общество

Юные алексеевские танцоры Белгородчины вернулись из Казани с наградами

Ансамблю "Раздолье" присвоен гран-при в номинации "Народный танец"
Ирина ТАРАСОВА
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Юные алексеевские танцоры Белгородчины вернулись из Казани с наградами. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаЮные алексеевские танцоры Белгородчины вернулись из Казани с наградами. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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В столице Татарстана прошел Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Казань Великая». Алексеевку на международном конкурсе представили ансамбль народного танца "Раздолье" и студия эстрадного танца "АпСент", ставшие лауреатами I степени в различных номинациях.

В фестивале приняли участие воспитанники, педагоги и балетмейстеры детских, юношеских любительских и профессиональных хореографических коллективов, отдельные исполнители от 3 лет и старше без ограничения возраста.

По итогам фестиваля студия эстрадного танца "АпСент" стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный танец» 11-12 лет, лауреатом I степени в номинации "2 в 1" 16-18 лет, а также обладательницей диплома "Специальный" за педагогическую работу. А ансамблю народного танца "Раздолье" присвоено гран-при в номинации «Народный танец».

В завершении международного конкурса-фестиваля творческим коллективам подарили плюшевых мишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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