2020-01-21T14:34:31+03:00
Общество

На Белгородчине для сотрудников ЗАГСа ввели униформу

Единый корпоративный стиль начал действовать во всех управлениях записи актов гражданского состояния
Ирина ТАРАСОВА
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Фото:сайт ЗАГСа Белгородской области.Фото:сайт ЗАГСа Белгородской области.
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Во всех управлениях записи актов гражданского состояния Белгородчины ввели дресс-код для сотрудников. Это должно способствовать повышению деловой культуры и внедрению единых корпоративных стандартов, а также поддержанию единого корпоративного стиля и делового имиджа компании.

Отныне единый дресс-код обязателен для всех сотрудников, которые ведут приемы и торжественные события. С начала января 20202 года специалисты органов ЗАГСа области осуществляют прием граждан в соответствии с утвержденными правилами дресс-кода. Особой «визитной карточкой» сотрудников являются голубые галстуки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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