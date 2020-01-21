Cтароосколец заплатил более миллиона рублей долга бывшей супруге

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:16:54+03:00

Правда, сделал он это только после вмешательства судебных приставов

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Судебные приставы исполнили решение суда, обязали должника оплатить более миллиона рублей долга бывшей супруге.

Пока длился бракоразводный процесс, староосколец подарил своей маме крупную сумму денег. Его бывшая супруга обратилась в суд о признании этих денежных средств общим имуществом, их разделе и признании недействительным договор дарения. Исковые требования женщины были удовлетворены, суд обязал мужчину выплатить 1 миллион 300 тысяч рублей.

Исполнительный документ о взыскании денежных средств поступил на исполнение в Старооскольский районный отдел судебных приставов УФССП России по Белгородской области. Но, несмотря на предупреждения судебного пристава, должник оплачивать задолженность не торопился. Тогда должнику разъяснили, что одной из мер принудительного исполнения является наложение ареста на имущество, в том числе на мебель, компьютерную и бытовую технику.

Только после всех предупреждений староосколец погасил задолженность, а также оплатил исполнительский сбор в размере 91 тысячи рублей за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа.

ИСТОЧНИК KP.RU