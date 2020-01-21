В Белгороде установлена криптобиокабина для выдачи загранпаспортов
Сдать биометрические данные можно будет самостоятельно — в любое удобное время и без очередей
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В конце 2019 года «Ростелеком» совместно с концерном «Автоматика» госкорпорации «Ростех» установил и протестировал в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ «Мои документы») первые криптобиокабины (КБК). Такая криптокабина установлена и в Белгороде в МФЦ, расположенном по адресу: проспект Славы, дом 25. В ходе опытной эксплуатации подтверждена корректная работа комплексов: пользователи успешно сдали биометрические данные и получили первые заграничные паспорта нового поколения.
ИСТОЧНИК KP.RU