В Белгороде хозяин дома выстрелил в одного из незваных гостей
Вечером 20 января 2020 года в следственный отдел по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области поступило сообщение о происшествии в Харьковском переулке. Хозяин дома выстрелил в одного из незваных гостей. Выстрел оказался смертельным.
По данному факту, сообщают в региональном Следственном комитета, организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, между хозяином и пришедшими к нему незнакомыми людьми произошла ссора. В ходе конфликта хозяин из ружья выстрелил в одного из пришедших.
В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также проводятся неотложные проверочные мероприятия, которые помог установить все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего направлено на вскрытие.
ИСТОЧНИК KP.RU