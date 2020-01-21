21 Янв. 2020 2020-01-21T11:52:34+03:00

В Белгороде хозяин дома выстрелил в одного из незваных гостей. Фото: "КП" Архив

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Вечером 20 января 2020 года в следственный отдел по городу Белгород следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области поступило сообщение о происшествии в Харьковском переулке. Хозяин дома выстрелил в одного из незваных гостей. Выстрел оказался смертельным.

По данному факту, сообщают в региональном Следственном комитета, организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, между хозяином и пришедшими к нему незнакомыми людьми произошла ссора. В ходе конфликта хозяин из ружья выстрелил в одного из пришедших.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также проводятся неотложные проверочные мероприятия, которые помог установить все обстоятельства произошедшего. Тело погибшего направлено на вскрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU