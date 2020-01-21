Под Белгородом провели целую спасательную операцию, чтобы предотвратить гибель собаки

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:21:23+03:00

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Под Белгородом томаровские пожарные помогли выбраться из полыньи тонущей собаке. Звонок о помощи поступил 20 января на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы Яковлевского городского округа от жительницы поселка Томаровка. Она просила помочь попавшей в беду собаке, сообщив, что животное вышло на тонкий лед и в 15 метрах от берега провалилось в полынью. Собака отчаянно выла и всеми силами пыталась взобраться на лед, но он обламывался под ее тяжестью. Женщина поняла, что самой ей никак не спасти собаку, и обратилась в МЧС.

Прибыв на место вызова, сотрудники пожарно-спасательной части № 37 аккуратно по льду подобрались к полынье и проложили трехколенную лестницу так, чтобы собака, которая совершенно выбилась из сил из-за долгого пребывания в ледяной воде, смогла на нее взобраться. Животное тут же вскарабкалось на лестницу, но было так ослаблено, что передвигаться дальше уже не могло. Пришлось использовать надувную лодку, чтобы подплыть к животному поближе. Собака, завидев рядом человека, оживилась и сама запрыгнула в лодку к своему спасителю.

Измученное и сильно замершее животное сотрудники МЧС укутали в теплые вещи и привезли в пожарно-спасательную часть, где накормили. Отогревшуюся собаку выпустили и она убежала в сторону жилого сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU