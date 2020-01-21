2020-01-21T09:21:01+03:00
Общество

В Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник»

В фестивале приняли участие фольклорные коллективы Ракитянского и Краснояружского районов, Белгорода и Курской области
Ирина ТАРАСОВА
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В Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник». Фото пресс-службы администрации Ракитянского районаВ Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник». Фото пресс-службы администрации Ракитянского района
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Событие произошло в Центре культурного развития поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В фестивале приняли участие фольклорные коллективы Ракитянского и Краснояружского районов, Белгорода и Курской области. Руководитель Российского фольклорного союза Сергей Старостин поздравил присутствующих с проведением такого масштабного мероприятия и отметил, что благодаря традициям и народному фольклору осуществляется связь времен, почитание и уважение прошлого.

Гостям фестиваля свое творчество дарили народные самодеятельные коллективы Ракитянского района, фольклорные ансамбли «Ладо», «Родничок», «Лирика», «Посиделки», «Истоки», «Рябинушка», народный хореографический ансамбль «Талисман», фольклорный ансамбль «Славянский мир» из Краснояружского района. Курскую область представляли казачий ансамбль «Русь», мужская вокальная группа «Аккорд», народный самодеятельный фольклорный ансамбль «Тимоня» и народный самодеятельный коллектив «Ладовицы» из Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник»
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