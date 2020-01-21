21 Янв. 2020 2020-01-21T09:21:01+03:00

В Ракитянском районе Белгородчины прошел первый этно-фольклорный фестиваль «Крещенский сочельник». Фото пресс-службы администрации Ракитянского района

В фестивале приняли участие фольклорные коллективы Ракитянского и Краснояружского районов, Белгорода и Курской области

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Событие произошло в Центре культурного развития поселка Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. В фестивале приняли участие фольклорные коллективы Ракитянского и Краснояружского районов, Белгорода и Курской области. Руководитель Российского фольклорного союза Сергей Старостин поздравил присутствующих с проведением такого масштабного мероприятия и отметил, что благодаря традициям и народному фольклору осуществляется связь времен, почитание и уважение прошлого.

Гостям фестиваля свое творчество дарили народные самодеятельные коллективы Ракитянского района, фольклорные ансамбли «Ладо», «Родничок», «Лирика», «Посиделки», «Истоки», «Рябинушка», народный хореографический ансамбль «Талисман», фольклорный ансамбль «Славянский мир» из Краснояружского района. Курскую область представляли казачий ансамбль «Русь», мужская вокальная группа «Аккорд», народный самодеятельный фольклорный ансамбль «Тимоня» и народный самодеятельный коллектив «Ладовицы» из Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU