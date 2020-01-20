Контрафактные сигареты продавали в белгородском детском магазине игрушек

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:45:57+03:00

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У индивидуального предпринимателя, которая торговала детскими игрушками и другим товаром домашнего обихода, правоохранители изъяли крупную партию контрафактных сигарет. Как сообщили в региональном Управлении МВД России, контрафактная табачная продукция в количестве 80 тысяч пачек без акцизных марок «потянула» на сумму в 7 миллионов рублей.

Продавец припрятывала запрещенный товар под детскими игрушками и разными предметами домашнего обихода. При этом в складском помещении находилась крупная партия сигарет, которая была предназначена для дальнейшей незаконной реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.171.1 УК РФ — «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Продавец может получить до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU