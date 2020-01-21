В Валуйках Белгородской области отметили День освобождения от фашистских захватчиков

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:12:24+03:00

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На центральной площади Валуек у мемориала «Скорбящая мать» собрались ветераны войны и труда, руководители города и района, представители трудовых коллективов, воинской части, учебных заведений, общественных организаций, чтобы почтить память тех, кто погиб при освобождении города и района от фашистов. У памятников павшим воинам-освободителям в парке «Молодежный» микрорайона Соцгород, на Привокзальной площади, улице Совхозной и у мемориальной доски на территории кладбища по улице Тимирязева прошли митинги, посвященные 77-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. За время пребывания оккупантов в Валуйках было повешено, расстреляно и замучено в гестаповских застенках 1624 человека.

Долгожданное освобождение валуйской земли от вражеской оккупации произошло в январе 1943, вошедшей в историю Великой Отечественной войны под названием «Острогожско-Россошанская». В День освобождения вспоминают тех, кто отдал жизнь за Отечество, кто прошел через горнило сражений и остался жив, кто вынес на своих плечах Победу, освободил город от захватчиков, ценой огромных героических усилий восстановил его из руин.

ИСТОЧНИК KP.RU