2020-01-20T16:47:30+03:00
Общество

Белгород и Куба становятся ближе

НИУ «БелГУ» и российское общество дружбы с Кубой заключили Соглашение о сотрудничестве
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородского университета.Фото пресс-службы Белгородского университета.
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Подписание соглашения о сотрудничестве между Белгородским госуниверситетом и российским обществом дружбы с Кубой (РОДК) состоялось в рамках визита в Белгородскую область заместителя министра финансов РФ Алексея Лаврова, который является президентом РОДК.

Ректор НИУ «БелГУ» профессор Олег Полухин со время встречи отметил:

– Сегодня в университете обучается более трех тысяч иностранных студентов из 92-х стран мира, в том числе 518 студентов из тринадцати стран Латинской Америки, но студентов из Кубы у нас пока нет, хотя в 2018 и 2019 годах трое кубинцев обучались у нас на Подготовительном факультете. Создание Белгородского отделения РОДК стало для нас еще одним стимулом наладить отношения с вузами Кубы и активизировать сотрудничество.

В состав регионального отделения РОДК вошли представители БРО Межрегиональной общественной организации «Содружество воинов-интернационалистов «кубинцев», председатель которого Василий Васильев выступил на заседании от имени своих товарищей. Также в организацию вошли преподаватели НИУ «БелГУ» и студенты, изучающие испанский язык.

Профессор факультета журналистики Александр Короченский, преподававший одно время в Гаване, предложил издать воспоминания всех белгородцев, выполнявших на Кубе воинский долг или социальную миссию. Идею поддержал ректор вуза Олег Полухин, озвучивший это предложение на встрече с заместителем министра финансов РФ Алексеем Лавровым.

Алексей Лавров отметил, что во многих регионах отделения Российского общества дружбы с Кубой создаются на базе вузов, потому что сама идея этой организации носит огромный образовательный, патриотический, культурный потенциал, и очень важно, чтобы ветераны рассказывали о своем опыте молодежи, а студенты стремились лучше узнать эту прекрасную страну. Заместитель министра также сообщил, что в настоящее время создается масштабный интернет-портал, на котором будут представлены все материалы, иллюстрирующие сотрудничество между двумя странами, и на этом портале могут быть размещены воспоминания и фотографии белгородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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