2020-01-21T11:25:28+03:00
Общество

Волонтеры Алексеевки доставили освященную воду маломобильным гражданам

Добровольческое движение «Дари Добро» позаботилось об одиноких людях
Ирина ТАРАСОВА
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Волонтеры Алексеевки доставили освященную воду маломобильным гражданам. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаВолонтеры Алексеевки доставили освященную воду маломобильным гражданам. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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Издавна православными людьми почитается святая вода. Принятием святой воды многие начинают свой день, ею окропляют свое жилище. В каждом доме стараются запастись Крещенской водой на весь год, ее используют очень бережно. Геронтоволонтеры добровольческого движения «Дари добро» Алексеевского отделения регионального геронтоволонтерского центра «Серебряные волонтеры Белгородчины» набирали в храмах и доставляли святую воду маломобильным гражданам.

Такая акция стала доброй традицией. Она направлена на помощь по доставке крещенской воды инвалидам, пожилым и одиноким людям, находящимся на социальном обслуживании на дому. Всего организаторы акции посетили более 30 граждан пожилого возраста, которые с ощущением праздника ждали волонтеров со святой водой, радостно встречали и искренне благодарили за заботу и внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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